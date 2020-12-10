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Более 18 лет колонии на двоих: в Туле осудили мужчин, нападавших на почтальонов

Более 18 лет колонии на двоих: в Туле осудили мужчин, нападавших на почтальонов

Ущерб от их действий составил более 1,6 миллиона рублей.

В Туле двое 35-летних мужчин признаны виновными в грабеже и разбое, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что с сентября 2012 года по май 2020 года обвиняемые нападали на почтальонов, когда у тех при себе были деньги для пенсионных и соцвыплат. Нападавшие брызгали из баллончиков газом, чтобы дезориентировать своих жертв, а затем отбирали денежные средства. Обычно добыча составляла несколько сотен тысяч рублей.
 
Ущерб от их действий составил более 1,6 миллиона рублей.
 
Решением суда грабителям назначено наказание в виде лишения свободы: одному из нападавших — 8 лет 3 месяца, второму — 10 лет.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:30 +1
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