Доходы российских пенсионеров проверят в 2021 году

Эксперт рассказала, что Счетная палата по итогам проверки выявила нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. Поэтому теперь будет проведена проверка на предмет правильности выплат пенсий.

В первую очередь будет проверяться наличие дополнительных доходов с целью исключить получение различных надбавок и доплат к пенсии. Их проведут Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты. Во-вторых, будет проверяться место жительства пенсионеров, получающих пенсии в северных регионах или по доверенности через другое лицо, им нужно будет самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд для подтверждения данных. Кроме того, проверки затронут и пенсионеров, проживающих за рубежом. Они должны один раз в год отмечаться в российском консульстве.

- В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам, — пояснила Иванова-Швец.