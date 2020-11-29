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Доходы российских пенсионеров проверят в 2021 году

Доходы российских пенсионеров проверят в 2021 году

Счетная палата опасается, что старикам недоплачивают. И переплачивают, да.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец предупредила пенсионеров о предстоящей в 2021 году проверке доходов, пишет «Лента» со ссылкой на агентство «Прайм».
 
Эксперт рассказала, что Счетная палата по итогам проверки выявила нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. Поэтому теперь будет проведена проверка на предмет правильности выплат пенсий.
 
В первую очередь будет проверяться наличие дополнительных доходов с целью исключить получение различных надбавок и доплат к пенсии. Их проведут Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты. Во-вторых, будет проверяться место жительства пенсионеров, получающих пенсии в северных регионах или по доверенности через другое лицо, им нужно будет самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд для подтверждения данных. Кроме того, проверки затронут и пенсионеров, проживающих за рубежом. Они должны один раз в год отмечаться в российском консульстве.
 
- В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам, — пояснила Иванова-Швец.

 

Напомним, минимальная пенсия (прожиточный минимум пенсионера) в Тульской области составляет 9 310 рублей.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:17 −17
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