В 2019 году в Тульской области выявили 852 случая рака молочной железы

фото: пресс-служба регионального правительства

Вчера, 28 ноября, в областном онкодиспансере состоялся день открытых дверей.

Женщины в возрасте до 65 лет получили консультацию онколога, прошли УЗИ молочных желез и маммографию.

В ходе обследований у 8 пациенток были выявлены новообразования.

- Если онкозаболевание запущено, на его лечение может уйти до 10 лет. Поэтому важно диагностировать заболевание на первой, доклинической стадии – когда нет никаких проявлений. Для этого женщинам необходимо проходить маммографию: с 40 лет 1 раз в 2 года и с 50 лет – ежегодно, - сообщил главный врач областного онкодиспансера Дмитрий Истомин.

Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. В Тульской области в 2019 году выявлено 852 случая этого заболевания, из них 28% - в ходе диспансеризации и профилактических осмотров, около 73% - на ранней стадии, сообщает пресс-служба регионального правительства.