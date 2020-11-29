новости
новости
Регистрация
фото: пресс-служба регионального правительства

В 2019 году в Тульской области выявили 852 случая рака молочной железы

Это самое распространенное онкологическое заболевание у женщин.

Вчера, 28 ноября, в областном онкодиспансере состоялся день открытых дверей. 
 
Женщины в возрасте до 65 лет получили консультацию онколога, прошли УЗИ молочных желез и маммографию.
 
В ходе обследований у 8 пациенток были выявлены новообразования.
 
- Если онкозаболевание запущено, на его лечение может уйти до 10 лет. Поэтому важно диагностировать заболевание на первой, доклинической стадии – когда нет никаких проявлений. Для этого женщинам необходимо проходить маммографию: с 40 лет 1 раз в 2 года и с 50 лет – ежегодно, - сообщил главный врач областного онкодиспансера Дмитрий Истомин. 
 
Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. В Тульской области в 2019 году выявлено 852 случая этого заболевания, из них 28% - в ходе диспансеризации и профилактических осмотров, около 73% - на ранней стадии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 18:18 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаонкозаболеванияпрофилактика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В следующем году легковые автомобили могут подорожать на 10%
В следующем году легковые автомобили могут подорожать на 10%
Доходы российских пенсионеров проверят в 2021 году
Доходы российских пенсионеров проверят в 2021 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.