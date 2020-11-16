Сергей Шестаков опроверг информацию об уходе с поста главы Пролетарского округа Тулы

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 16 ноября, один из тульских новостных сайтов распространил информацию о том, что свой пост покинул Сергей Шестаков, глава Пролетарского округа Тулы. Со ссылкой на информированный источник журналисты рассказали, что «исполнять обязанности главы уже с сегодняшнего дня будет начальник отдела по благоустройству Максим Колычев».

Myslo обратился в пресс-службу администрации города. Там сообщили, что такой информацией не располагают. Максим Колычев оказался в отпуске и тоже ничего не знает о кадровых перестановках. А сам Сергей Шестаков сообщил, что остается на своей должности главы и никуда уходить не собирался.

По нашим данным, сегодня в «белом доме» всё же будет озвучена некая информация о назначениях в руководстве города. Идет ли речь о Шестакове и могут ли его переместить на другую должность без его ведома и согласия, покажет время. Следим за развитием событий.