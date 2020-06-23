Кто из тульских депутатов будет платить повышенный подоходный налог?

Президент заявил, что все доходы свыше 5 млн рублей в год будут облагаться повышенным налогом.

23 июня 2020 года Президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам. В нем он, в частности, заявил о материальной поддержке врачей, семей с детьми, самозанятых граждан и бизнеса.

Одним из новшеств, предложенных президентом с 2021 года, будет нелинейная шкала налогообложения.

Кого коснется эта мера? Например, некоторых депутатов Тульской областной думы. Если бы прогрессивная шкала налогообложения действовала уже в 2019 году, то депутаты из ТОП-5 самых богатых заплатили бы в казну немножко больше:

Егор Атанов. 81,16 млн рублей. Налог 13% - 10,55 млн рублей. По новой системе он бы заплатил 12,074 млн рублей.

Илья Курилов. 64,928 млн рублей. Налог 13% - 8,44 млн рублей. По новой системе он бы заплатил 9,639 млн рублей.

Александр Ковалев. 63,755 млн рублей. Налог 13% - 8,288 млн рублей. По новой системе он бы заплатил 9,463 млн рублей.

Илья Степанов. 31,722 млн рублей. Налог 13% - 4,123 млн рублей. По новой системе он бы заплатил 4,658 млн рублей.

Николай Попов. 31,497 млн рублей. Налог 13% - 4,09 млн рублей. По новой системе он бы заплатил 4,6 млн рублей.

В общей сложности ТОП-5 тульских депутатов пополнили бы казну почти на 5 млн рублей. (35,491 млн рублей по 13% против 40,434 млн рублей по 15%). Общий доход ТОП-5 депутатов составил 273,062 млн рублей.