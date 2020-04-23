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В Туле мужчина ударил друга, тот упал и через сутки умер в больнице

В Туле мужчина ударил друга, тот упал и через сутки умер в больнице

Теперь мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти мужчины в марте этого года. 43-летнему фигуранту уголовного дела вменяется ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
Преступление было совершено в одном из домов на ул. Калинина в Туле. В ходе пьяной ссоры со своим знакомым мужчина ударил своего оппонента кулаком в голову. Тот упал на спину и ударился головой. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший на следующий день скончался в больнице.
 
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Напомним, похожая история произошла в Туле в 2013 году. Боец СОБРа ударил мужчину, который при падении ударился головой об асфальт и скончался спустя двое суток.
 

Первоначально обвиняемому грозило 15 лет лишения свободы, однако в результате дело было переквалифицировано в «непредумышленное убийство» и срок резко уменьшился. Приговор - два года колонии поселения, а с учетом домашнего ареста срок составил 16 месяцев. 

 

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:38 +5
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