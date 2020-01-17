новости
новости
Регистрация
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Фото на www.vtbf.ru

Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей

По итогам 2019 года ВТБ Факторинг нарастил портфель на 18%, до 254 млрд рублей, что стало рекордным показателем для отрасли.

Рыночная доля компании достигла 32% (согласно предварительным данным АФК). Всего за прошедший год ВТБ Факторинг профинансировал более 1,1 тысячи компаний на 726 млрд рублей, увеличив этот показатель на 19%.

Генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов:

— ВТБ Факторинг остается драйвером роста всего рынка уже на протяжении 10 лет, что подтверждается достигнутым объемом портфеля в четверть триллиона рублей. За это время мы профинансировали более 5 тысяч компаний на сумму 4 трлн рублей. В центре нашего внимания сегодня — цифровизация процессов онбординга и финансирования клиентов, применение комплексных программ Supply Chain Finance (SCF), развитие финтех-платформы GetFinance, которую мы помогли запустить в прошлом году. На следующие десять лет мы ставим себе целью преодоление планки в 500 млрд рублей по портфелю, сформированный группой компаний ВТБ Факторинг.

Как отметил Антон Мусатов, в 2020 году компания будет углублять сотрудничество с крупными клиентами и массово вовлекать в факторинг малый и средний бизнес. Кроме того, ВТБ Факторинг намерен охватить все сегменты рынка коммерческого финансирования в России, продукты Asset-based finance (ABF) и Asset-based lending (ABL), продолжить работу по внедрению факторинга в бизнес-процессах крупнейших компаний российской экономики, а также формировать новые рыночные ниши.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:00
Другие статьи по темам
Место
ТулаВТБ Факторинг
Прочее
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральной России резко похолодает к концу января
В Центральной России резко похолодает к концу января
Тульских студентов приглашают на турнир по Dota-2
Тульских студентов приглашают на турнир по Dota-2
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.