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В Центральной России резко похолодает к концу января
Фото из архива Myslo.

В Центральной России резко похолодает к концу января

Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.

В конце следующей недели в Центральную Россию придут небольшие морозы. О грядущем похолодании в интервью «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Неделя начнется с весенней погоды. Так, в Туле 20 января ожидается +2°С в дневные часы и около -2°С — в ночные. Возможен снег с дождем. Примерно такая же погода установится и во вторник, 21 января.

Уже в четверг в регион придут морозы — днем ожидается -3°С, ночью — -4°С. Возможен снег. В ночь на пятницу и вовсе будет -7°С.

Сколько продержится похолодание, пока неизвестно.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:31 +5
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