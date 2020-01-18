В Центральной России резко похолодает к концу января

Фото из архива Myslo.

В конце следующей недели в Центральную Россию придут небольшие морозы. О грядущем похолодании в интервью «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Неделя начнется с весенней погоды. Так, в Туле 20 января ожидается +2°С в дневные часы и около -2°С — в ночные. Возможен снег с дождем. Примерно такая же погода установится и во вторник, 21 января.

Уже в четверг в регион придут морозы — днем ожидается -3°С, ночью — -4°С. Возможен снег. В ночь на пятницу и вовсе будет -7°С.

Сколько продержится похолодание, пока неизвестно.