Тульских студентов приглашают на турнир по Dota-2
Призовой фонд – 100 тысяч рублей!
Туляков приглашают на студенческий турнир по Dota-2 с призовым фондом в 100 000 рублей. Киберсоревнования состоятся 24 и 25 января. К участию допускаются команды из пяти человек, которые учатся в одном из образовательных учреждений Тулы и области. Участвовать также могут студенты заочной формы обучения.
Распределение призового фонда:
- первое место — 50 000 руб.
- второе место — 25 000 руб.
- третье место — 15 000 руб.
- четвертое место — 10 000 руб.
Как зарегистрироваться на турнир? После того, как вы укомплектовали вашу команду, нужно оставить заявку в профкоме вашего учебного заведения, а затем здесь.
Если вы хотите поучаствовать, но у вас нет команды, оставляйте заявку тут.
Регистрация на турнир заканчивается 23 января.
Место проведения: Colizeum Arenа.
Адрес: Ул. Чапаева 34-а, ТЦ. «Этажи», 3 этаж.
Дата проведения:
Финальная часть турнира будет проходить 25 января по адресу:
Тула, ул. Менделеевская 2, Атриум.