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Тульских студентов приглашают на турнир по Dota-2

Тульских студентов приглашают на турнир по Dota-2

Призовой фонд – 100 тысяч рублей!

Туляков приглашают на студенческий турнир по Dota-2 с призовым фондом в 100 000 рублей. Киберсоревнования состоятся 24 и 25 января. К участию допускаются команды из пяти человек, которые учатся в одном из образовательных учреждений Тулы и области. Участвовать также могут студенты заочной формы обучения.

Распределение призового фонда:

  • первое место — 50 000 руб.
  • второе место — 25 000 руб.
  • третье место — 15 000 руб.
  • четвертое место — 10 000 руб.

Как зарегистрироваться на турнир? После того, как вы укомплектовали вашу команду, нужно оставить заявку в профкоме вашего учебного заведения, а затем здесь.

Если вы хотите поучаствовать, но у вас нет команды, оставляйте заявку тут.

Регистрация на турнир заканчивается 23 января.

Место проведения: Colizeum Arenа.
Адрес: Ул. Чапаева 34-а, ТЦ. «Этажи», 3 этаж.
Дата проведения: 24.01.2020 — 25.01.2020.
Финальная часть турнира будет проходить 25 января по адресу:
Тула, ул. Менделеевская 2, Атриум.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:33 +1
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