Тульских студентов приглашают на турнир по Dota-2

Туляков приглашают на студенческий турнир по Dota-2 с призовым фондом в 100 000 рублей. Киберсоревнования состоятся 24 и 25 января. К участию допускаются команды из пяти человек, которые учатся в одном из образовательных учреждений Тулы и области. Участвовать также могут студенты заочной формы обучения.



Распределение призового фонда:

первое место — 50 000 руб.

второе место — 25 000 руб.

третье место — 15 000 руб.

четвертое место — 10 000 руб.

Как зарегистрироваться на турнир? После того, как вы укомплектовали вашу команду, нужно оставить заявку в профкоме вашего учебного заведения, а затем здесь.

Если вы хотите поучаствовать, но у вас нет команды, оставляйте заявку тут.

Регистрация на турнир заканчивается 23 января.