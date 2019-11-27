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ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%

С 27 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов. При первоначальном взносе более 50% ставка для заемщиков составит 8,4%.

Новое предложение доступно при приобретении готового и строящегося жилья и действует до 31 декабря*.

В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также улучшает условия для зарплатных клиентов: ставка по кредиту снижается до 8,9%, а по рефинансированию – до 8,8% (при первоначальном взносе от 10%). Дополнительный дисконт в размере 0,6 п.п. предусмотрен при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик».

ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.

- Развитие доступной ипотеки является стратегически важной задачей для ВТБ. В этом году мы неоднократно улучшали условия по жилищным кредитам. Сегодня в рамках нашей базовой линейки они доступны по ставке от 8,4%. Более того, по программам субсидирования с застройщиками клиенты могут оформить ипотеку по ставке всего от 5%, – комментирует руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. – Конец четвертого квартала – традиционно время наибольшей активности клиентов при покупке недвижимости. Мы уверены, что в этом году они смогут провести сделки на исторически выгодных условиях.

По итогам десяти месяцев 2019 г. ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.


www.vtb.ru

*Подробности уточняйте в офисах банка ВТБ.
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