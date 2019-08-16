В Тульской области собирают по 37 центнеров зерна с гектара

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Пресс-служба регионального правительства сообщает, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сельхозпроизводители всех районов ведут активную уборку зерновых культур.

По состоянию на 15 августа аграрии Тульской области намолотили более 1 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность — 37,4 центнера с гектара.

Традиционно лидерами по количеству намолоченного зерна являются южные районы региона: Ефремовский, Куркинский, Каменский, Воловский и Тепло-Огаревский.