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В Тульской области собирают по 37 центнеров зерна с гектара
В лидерах традиционно находятся южные районы.
Пресс-служба регионального правительства сообщает, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сельхозпроизводители всех районов ведут активную уборку зерновых культур.
По состоянию на 15 августа аграрии Тульской области намолотили более 1 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность — 37,4 центнера с гектара.
Традиционно лидерами по количеству намолоченного зерна являются южные районы региона: Ефремовский, Куркинский, Каменский, Воловский и Тепло-Огаревский.
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