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В Туле полиция поймала похитителя детских книжек
Фото: steeld.shtrih-m.ru.

В Туле полиция поймала похитителя детских книжек

Преступление было совершено в торговом центре.

Тульские полицейские раскрыли кражу, совершенную в одном из торговых центров на территории Пролетарского округа. Предполагается, что умысел на хищение детских сувенирных книг из бутика возник у злоумышленника внезапно. Забрав товар, мужчина скрылся в неизвестном направлении.
 
«При проведении мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Не исключено, что 25-летний подозреваемый может быть причастен и к другим хищениям. В УМВД России по г. Туле ведут работу по выяснению деталей его противоправной деятельности», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной полиции.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:20 +2
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