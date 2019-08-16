В Туле полиция поймала похитителя детских книжек

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Тульские полицейские раскрыли кражу, совершенную в одном из торговых центров на территории Пролетарского округа. Предполагается, что умысел на хищение детских сувенирных книг из бутика возник у злоумышленника внезапно. Забрав товар, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

«При проведении мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Не исключено, что 25-летний подозреваемый может быть причастен и к другим хищениям. В УМВД России по г. Туле ведут работу по выяснению деталей его противоправной деятельности», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной полиции.