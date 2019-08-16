Неделя в «Октаве»: фильм про поколение центениалов, инновационная подготовка к школе и концерт Borisov/Rekk
Что ждет нас в «Октаве» с 19 по 25 августа.
19.00. В этот день пройдет кинопоказ картины Александра Элькана «Хей, бро!» (2018). Фильм без лишнего пафоса рассказывает о поколении, которое
родилось в России на рубеже веков и выросло на новой волне американского хип-хопа, суть которого — средний палец, показанный всему миру. Марку — 18, Кириллу — за 20. Их страсть — это девочки, танцы, cloud-рэп и катание на скейте. Ребята отправляются на каникулы в Крым, и там начинается настоящий «отрыв». Возникает ссора и необходимость серьезного разговора. Веселые каникулы оборачиваются проверкой их дружбы...
После просмотра состоится обсуждение фильма с гостями.
Вход по предварительной регистрации.
В лектории библиотеки пройдет день иностранного языка для детей. Мероприятие поделено на три блока, каждый предназначен для одной
возрастной категории. Все занятия проведет профессиональный переводчик с французского и английского, журналист, автор детского книжного проекта
«Книжный шкаф» Ира Филиппова.
12.00. Занятие по английскому. Для детей 7-10 лет
Ира расскажет о том, как перевести книгу с английского на русский, а юные участники попробуют себя в роли переводчика. Тут предлагается два варианта: участники выбирают и читают отрывок на английском либо на русском — в зависимости от запроса и уровня знания английского. Они будут читать книгу «Кот и Король» американского художника и писателя Ника Шарратта. После чтения юные гости смогут сделать королевские пенсы и поиграть в блошиный рынок. Вход по предварительной регистрации.
15.00. Занятие по французскому. Для детей 9-13 лет
На занятии по французскому участники прочтут строки из детского детектива писателя Жана-Филиппа Арру-Виньо.
Затем с помощью словаря они попробуют перевести с французского на русский таинственное письмо. Следующим шагом участники попробуют составить друг для друга зашифрованные послания на французском и расшифровать их. И, кстати, для этого занятия вовсе не требуется знание французского языка. Вход по предварительной регистрации.
17.00. Занятие по английскому. Для детей 13-16 лет
Для старшеклассников организаторы проведут мастер-класс по художественному переводу с английского языка.
На этой встрече участники научатся развивать в себе необходимые навыки переводчика художественной литературы:
- подбирать правильные и разнообразные слова для описания вида из окна и внешности друг друга;
- описывать сложные последовательности действий товарищей по группе;
- искать максимальное количество способов выразить одну и ту же мысль разными словами;
- создавать визуальный образ прочитанного на английском и уметь передать его на русский язык, не растеряв важных деталей и атмосферы;
- читать книги русских писателей так, чтобы заряжаться от них образностью и поэтичностью языка.
Ребята также сами попробуют перевести на русский язык небольшой отрывок из книги американской писательницы Эрин Энтрада Келли «Привет, вселенная!». Вход по регистрации.
19.00. В этот день состоится лекция, которая расскажет о необычном типе прогулки по городу – психогеографии. Феномен был открыт парижскими ситуационистами. В самом широком смысле эта практика позволяет видеть
город как бесконечный лабиринт, гуляя по которому, каждый может открыть
для себя источник вдохновения и нового опыта.
Лекцию проведет сценарист, автор и редактор интернет-издания theoryandpractice.ru Михаил Дегтярев. С его помощью гости научатся превращать ежедневную прогулку в увлекательное путешествие и «слушать» город. Вход по регистрации.
15.00. В субботу пройдет очередное занятие из начального курса по дизайну интерьера дизайнера Анастасии Конончук. На каждой встрече участники рассматривают различные способы улучшения интерьера жилого пространства при помощи разнообразных цветовых решений, материалов и предметов декора.
Второй урок будет посвящен созданию стильного деревянного подноса и фурнитуры для мебели. Кроме того, гости научатся пользоваться виниловой пленкой.
проспект», F.R.U.I.T.S., «Волга», Fake Cats Project и множества других.
25 августа, воскресенье
12.00. Образовательный центр IQ007 проведет мастер-класс «Инновационная подготовка к школе» для детей 5-8 лет.
Эта программа направлена на изучение букв и складывания их в слоги и слова. Дети на занятии научатся плавно и грамотно читать и полноценно понимать текст, а родители узнают, как гармонично развивать все составляющие интеллекта ребенка: внимание, память, математическое мышление, логику, усидчивость и уверенность в своих силах. Вход по регистрации.