Тульская облдума поддержала кандидатуру нового председателя счетной палаты региона

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Владимира Юдина предлагается назначить на должность с 1 июля 2019 года.

На заседании комитета по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Тульской областной Думы рассмотрели вопросы о назначении на должность председателя и аудитора региональной счетной палаты. Соответствующее представление внес губернатор Алексей Дюмин.

«Комитет принял решение внести на рассмотрение регионального парламента проект постановления „О назначении на должность председателя счетной палаты Тульской области“ и рекомендовать принять его. Согласно указанному документу, предлагается назначить Владимира Юдина на должность председателя счетной палаты с 1 июля 2019 года», — сообщает пресс-служба Тульской областной Думы.

Кроме того, в одобренном сегодня профильным комитетом проекте постановления областной Думы предлагается назначить Ирину Калиничеву на должность аудитора с 1 июля 2019 года.

Напомним, в настоящее время Владимир Юдин занимает пост министра финансов Тульской области, а Ирина Калиничева — начальник отдела министерства имущественных и земельных отношений региона.