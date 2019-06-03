Владимиру Груздеву объявлена благодарность Президента России

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Владимиру Сергеевичу Груздеву, председателю правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», объявлена благодарность Президента России.

Владимир Путин отметил его активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

Распоряжение Президента Российской Федерации №172-РП было подписано Владимиром Путиным 31 мая 2019 года.