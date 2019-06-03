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Владимиру Груздеву объявлена благодарность Президента России
Глава государства отметил заслуги председателя правления Ассоциации юристов России.
Владимиру Сергеевичу Груздеву, председателю правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», объявлена благодарность Президента России.
Владимир Путин отметил его активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг.
Распоряжение Президента Российской Федерации №172-РП было подписано Владимиром Путиным 31 мая 2019 года.
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