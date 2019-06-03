За выходные на дорогах Тульской области поймали 50 пьяных водителей

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

В период с 31 мая по 2 июня сотрудники ГИБДД выявили 50 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. 24 нарушителя привлекли к административной ответственности за нетрезвую езду и 21 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

«Также было выявлено 5 водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания для каждого из водителей.