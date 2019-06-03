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За выходные на дорогах Тульской области поймали 50 пьяных водителей
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

За выходные на дорогах Тульской области поймали 50 пьяных водителей

21 автовладелец отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В период с 31 мая по 2 июня сотрудники ГИБДД выявили 50 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. 24 нарушителя привлекли к административной ответственности за нетрезвую езду и 21 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
 
«Также было выявлено 5 водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания для каждого из водителей.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:53 +2
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