В Туле осудили организаторов незаконных азартных игр

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Пролетарский районный суд вынес приговор Александру С. и Татьяне К. Их признали в организации и проведении незаконных азартных игр с использованием интернета, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

«Осужденные в период времени с 01.01. по 25.12.2017, действуя группой лиц по предварительному сговору, конспирируя свою преступную деятельность под видом незапрещенной законом предпринимательской деятельности от имени шести ООО осуществляли незаконные организацию и проведение азартных игр в помещении на ул. Металлургов г. Тулы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В результате преступных действий осужденные получили доход на сумму не менее 126 110 рублей. Приговором суда Александру С. и Татьяне К. назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.