Глава администрации Заокского района уходит в отставку

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Глава администрации Заокского района Николай Тимаков принял решение уйти в отставку. По его словам, он написал заявление 14 февраля. Собрание депутатов запланировало рассмотрение вопроса о сложении полномочий Николая Тимакова на 20 февраля.

Справка Myslo Николай Николаевич Тимаков родился 7 июня 1974 года в селе Алехино Орловской области. Образование высшее.

С 1997 года по 1999 год работал помощником депутата, затем с 2001 года по 2003 год работал в ООО «Венфа» консультантом.

С 2003 года по 2004 год работал в МУП «Служба заказчика по жилищно — коммунальным услугам» в должности главного специалиста.

В 2004 году работал в администрации Тульской области помощником депутата и с октября 2004 года по август 2005 года работал в администрации муниципального образования «Ленинский район Тульской области» на должности начальника управления.

С августа 2005 года по январь 2006 года работал консультантом в избирательной комиссии Тульской области.

С января 2006 года по январь 2008 года был назначен на должность председателя комитета в администрацию муниципального образования «Ленинский район Тульской области». Так же с января по август 2008 года работал в должности заместителя директора департамента — начальником отдела в администрации Тульской области.

С 2008 года по 2010 год Росприроднадзор по Тульской области, работал заместителем руководителя — начальником отдела.

С февраля 2011 года работал юрисконсультом в ЗАО «управляющая компания по ЖКУ в Ленинском районе».

С июня по август 2011 года работал в избирательной комиссии Тульской области начальником отдела правового и кадрового обеспечения.

С декабря 2011 года по март 2013 года начальником дополнительного офиса в филиале Акционерного коммерческого банка «ФОРА-БАНК (ЗАО)». Далее с апреля 2013 года по декабрь 2013 года работал в правительстве Тульской области заместителем начальника отдела.

В декабре 2013 года был назначен на должность первого заместителя главы администрации муниципального образования города Славный, затем главой администрации по январь 2016 года, затем Николай Николаевич работал в администрации города Тулы председателем комитета.

С ноября 2016 года по май 2017 года работал в МКУ городского округа Котельники Московской области «Развитие Котельники» заместителем руководителя.