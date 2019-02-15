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Глава администрации Заокского района уходит в отставку
Фото: https://zaokskiy.tularegion.ru

Глава администрации Заокского района уходит в отставку

Николай Тимаков написал заявление 14 февраля.

Глава администрации Заокского района Николай Тимаков принял решение уйти в отставку. По его словам, он написал заявление 14 февраля. Собрание депутатов запланировало рассмотрение вопроса о сложении полномочий Николая Тимакова на 20 февраля.
 
Справка Myslo

Николай Николаевич Тимаков родился 7 июня 1974 года в селе Алехино Орловской области. Образование высшее.

С 1997 года по 1999 год работал помощником депутата, затем с 2001 года по 2003 год работал в ООО «Венфа» консультантом.
 
С 2003 года по 2004 год работал в МУП «Служба заказчика по жилищно — коммунальным услугам» в должности главного специалиста.
 
В 2004 году работал в администрации Тульской области помощником депутата и с октября 2004 года по август 2005 года работал в администрации муниципального образования «Ленинский район Тульской области» на должности начальника управления.
 
С августа 2005 года по январь 2006 года работал консультантом в избирательной комиссии Тульской области.
 
С января 2006 года по январь 2008 года был назначен на должность председателя комитета в администрацию муниципального образования «Ленинский район Тульской области». Так же с января по август 2008 года работал в должности заместителя директора департамента — начальником отдела в администрации Тульской области.
 
С 2008 года по 2010 год Росприроднадзор по Тульской области, работал заместителем руководителя — начальником отдела.
 
С февраля 2011 года работал юрисконсультом в ЗАО «управляющая компания по ЖКУ в Ленинском районе».
 
С июня по август 2011 года работал в избирательной комиссии Тульской области начальником отдела правового и кадрового обеспечения.
 
С декабря 2011 года по март 2013 года начальником дополнительного офиса в филиале Акционерного коммерческого банка «ФОРА-БАНК (ЗАО)». Далее с апреля 2013 года по декабрь 2013 года работал в правительстве Тульской области заместителем начальника отдела.
 
В декабре 2013 года был назначен на должность первого заместителя главы администрации муниципального образования города Славный, затем главой администрации по январь 2016 года, затем Николай Николаевич работал в администрации города Тулы председателем комитета.
 
С ноября 2016 года по май 2017 года работал в МКУ городского округа Котельники Московской области «Развитие Котельники» заместителем руководителя.
 

С июля 2017 года и по настоящий момент работает в администрации муниципального образования Заокский район: с 05.07.2017 года заместителем главы администрации и с 15 сентября 2017 года назначен на должность главы администрации.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:44 +4
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