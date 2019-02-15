На Тулу надвигается сильный ветер
В регионе объявлено метеопредупреждение.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа в регионе усилится западный ветер. Его порывы достигнут 12-17 м/с. Такая погода сохранится до утра 16 февраля.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра:
- машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).
Другие статьи по темам
Место