На Тулу надвигается сильный ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа в регионе усилится западный ветер. Его порывы достигнут 12-17 м/с. Такая погода сохранится до утра 16 февраля.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра: