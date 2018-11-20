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За сутки на дорогах Тульской области в ДТП пострадали четыре человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

За сутки на дорогах Тульской области в ДТП пострадали четыре человека

Региональное УГИБДД рассказало об авариях, произошедших 19 ноября.

19 ноября в 7.36 на 2-м километре автодороги «Шаховское — Огаревка» Узловского района 39-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз», по предварительной информации, не справился с управлением и съехал с дороги. В аварии пострадали три пассажира авто. Им медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

 

19 ноября в 7.10 на 16-м километре автодороги «Новомосковск — Иван-Озеро — Савино» 22-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21053, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и опрокинулся в кювет.

В ДТП пострадал 21-летний пассажир ВАЗа. С различными травмами его госпитализировали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:15 +1
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