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Туляков предупреждают о мощной финансовой пирамиде

Туляков предупреждают о мощной финансовой пирамиде

Банк России усмотрел признаки финансовой пирамиды в деятельности организации «Кэшбери» и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД.

Российские и иностранные компании, действующие под этим брендом, строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Если говорить о Тульской области, то, несмотря на отсутствие офисов на территории региона, уже порядка ста наших земляков стали участниками этой пирамиды.

Как отмечают в Банке России, деятельность подобных компаний нарушает права потребителей, повышает стоимость услуг легального финансового сектора и заранее ставит в неравные конкурентные условия добросовестных участников рынка.

С начала этого года во всех главных управлениях мегарегулятора начали работать специальные отделы по противодействию нелегальной деятельности, в Краснодаре — открыт Центр компетенций.

«Если вы выбрали компанию для инвестирования, не спешите. Соберите всю возможную информацию о ней. Внимательно изучите документы организации. Возьмите за правило принимать важные финансовые решения за три дня. И, наконец, не поддавайтесь на провокации, если вас торопят скорее подписать договор и внести деньги. При необходимости проконсультируйтесь с юристом», — советует управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:40 +7
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Место
Тульская область

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