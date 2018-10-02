Туляк пытался убить жену: Полиция обнаружила машину подозреваемого

Владимир Филатов сдал свой автомобиль на металлолом. Самого мужчину пока не задержали.

В Тульской области продолжается розыск Владимира Филатова, подозреваемого в попытке убийства своей бывшей жены.

Ранее Myslo рассказывал историю Ольги Филатовой: по ее словам, бывший муж через два дня после развода попытался ее зарезать, а спустя четыре дня поджег дом. Подробнее — здесь.



Так сейчас выглядит сгоревший дом.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Пресс-служба Следственного комитета по Тульской области сообщает:

- Подозреваемый по данному уголовному делу – Филатов Владимир Федорович 20.01.1970 года рождения.

В данный момент «Газель», на которой передвигался Филатов, обнаружили правоохранители. Транспортное средство мужчина сдал на металлолом.