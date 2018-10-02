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Туляк пытался убить жену: Полиция обнаружила машину подозреваемого

Туляк пытался убить жену: Полиция обнаружила машину подозреваемого

Владимир Филатов сдал свой автомобиль на металлолом. Самого мужчину пока не задержали.

В Тульской области продолжается розыск Владимира Филатова, подозреваемого в попытке убийства своей бывшей жены.

Ранее Myslo рассказывал историю Ольги Филатовой: по ее словам, бывший муж через два дня после развода попытался ее зарезать, а спустя четыре дня поджег дом. Подробнее — здесь.


Так сейчас выглядит сгоревший дом.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Пресс-служба Следственного комитета по Тульской области сообщает:

- Подозреваемый по данному уголовному делу – Филатов Владимир Федорович 20.01.1970 года рождения.

В данный момент «Газель», на которой передвигался Филатов, обнаружили правоохранители. Транспортное средство мужчина сдал на металлолом.

Самого мужчину пока не нашли. Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 02, 8 (4872) 32-22-49, 8 (4872) 49-36-19, 8 (4872) 49-36-14 либо в официальных аккаунтах следственного управления в социальных сетях: Instagram, Твиттер, Facebook, ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:07 +4
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