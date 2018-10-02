Прививки от гриппа сделали более 270 тысяч туляков

По состоянию на 28 сентября 2018 г. первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована на 93% от поставки, привито 212521 человек. Детской вакциной «Ультрикс» привито 57040 человек (97% от поставки).

За счет других источников (личные средства) привито 577 человек. Всего по состоянию на 28.09.2018 г. привито 270138 человек (18,1% от численности населения).

За прошедшую 39 неделю в области зарегистрировано 5381 случай заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 40%. По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−30−77.