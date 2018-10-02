Прививки от гриппа сделали более 270 тысяч туляков
В области продолжается прививочная кампания.
По состоянию
За счет других источников (личные средства) привито 577 человек. Всего по состоянию
За прошедшую 39 неделю в области зарегистрировано 5381 случай заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 40%. По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−30−77.