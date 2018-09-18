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Под Тулой два грузовика смяли «Шевроле»: водитель чудом остался жив
Кадр из видео.

Под Тулой два грузовика смяли «Шевроле»: водитель чудом остался жив

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 18 сентября, утром на 81 км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань». 20-летний водитель самосвала «Шакман» врезался в попутный автомобиль «Шевроле Нива», который, в свою очередь, влетел под грузовик «Скания».

Видео последствий аварии опубликовали очевидцы в одной из тульских групп ВКонтакте.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «Шевроле». Ей оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, водитель «Нивы» чудом не пострадал.

Обстоятельства ДТП выяснят сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:47 +3
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