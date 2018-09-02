В муниципальном образовании Иваньковское завершилось голосование

Явка по состоянию на 18.00 составила 38,21% от общего числа зарегистрированных избирателей.

2 сентября состоялись дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования Иваньковское Ясногорского района третьего созыва.

Выборы прошли по мажоритарной системе. На 4 депутатских мандата (по 2 мандата в каждом из двух многомандатных округов) претендовали 7 кандидатов.

Явка по состоянию на 18.00 составила 38,21% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Избирательные участки закрылись в 20.00, после чего начался подсчет голосов.