Вступил в силу приговор, вынесенный туляку за незаконное хранение оружия и взрывчатки

Мужчина приговорён к семи месяцам колонии-поселения со штрафом в 40 тысяч рублей.

Управлением ФСБ России по Тульской области пресечена противоправная деятельность Шарипова Ю. Х., осуществившего незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Киреевским районным судом мужчина был признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы срок наказания был уменьшен до семи месяцев, сумма штрафа не изменилась. Приговор вступил в законную силу.