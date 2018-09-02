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Вступил в силу приговор, вынесенный туляку за незаконное хранение оружия и взрывчатки

Вступил в силу приговор, вынесенный туляку за незаконное хранение оружия и взрывчатки

Мужчина приговорён к семи месяцам колонии-поселения со штрафом в 40 тысяч рублей.

Управлением ФСБ России по Тульской области пресечена противоправная деятельность Шарипова Ю. Х., осуществившего незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Киреевским районным судом мужчина был признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы срок наказания был уменьшен до семи месяцев, сумма штрафа не изменилась. Приговор вступил в законную силу.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +2
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