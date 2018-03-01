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Жители Богородицка остались без воды

Жители Богородицка остались без воды

В городе произошла коммунальная авария.

Жители Богородицка сообщают о том, что в городе отключили водоснабжение. По словам горожан, воды не было уже с утра. Выяснилось, что произошла коммунальная авария. Устранить ее обещали в кратчайшие сроки. И действительно, часов в 11 вода стала поступать в дома.

Спустя несколько часов водоснабжение снова прекратилось.

В водоканале рассказали Myslo, что на скважине произошла авария. Сейчас ее устраняют специалисты. Ориентировочное время подачи воды — в 12 часов ночи.

До этого времени воду жителям подвозить не будут.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:53 +3
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