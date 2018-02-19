На реализацию шести проектов тульские бизнесмены получат 1,9 млрд рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Корпорация МСП инвестирует эти средства в шесть приоритетных проектов.

19 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Корпорация «МСП» Александром Браверманом.

В пресс-службе регионального правительства отмечается, что Тульская область активно работает совместно с Корпорацией с 2016 года. Это сотрудничество позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы в региональный бизнес и проводить обучение бизнесменов, а также позволяет тульским предпринимателям активно участвовать в закупках.

По словам Александра Бравермана, Тульская область — один из наиболее динамично развивающихся регионов, в том числе в области сотрудничества с Корпорацией МСП и востребованности реализуемых мер поддержки.

– В рамках повестки сегодняшних мероприятий мы рассмотрим шесть приоритетных проектов, которые могут получить поддержку Корпорации общим объемом 1,9 млрд рублей, — отметил генеральный директор Корпорации МСП.

Алексей Дюмин и Александр Браверман также обсудили другие темы сотрудничества.