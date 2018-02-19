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В Туле задержан серийный вор автомобильных аккумуляторов
Кадр из видео.

В Туле задержан серийный вор автомобильных аккумуляторов

Полицейские сейчас выясняют, сколько задержанный совершил краж.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в совершении краж аккумуляторов. На данный момент известно, что злоумышленник причастен к более 10 случаям хищений аккумуляторных батарей из автомобилей, припаркованных около многоквартирных домов.

Преступник «работал» в различных округах города. Предварительно, только в поселке Северный Скуратовского микрорайона он совершил минимум четыре кражи. Также есть сведения о хищениях на улицах Островского и Рязанской, в Городском переулке, в посёлке Шатск.

Во всех случаях подозреваемый открывал капот автомобиля, если была такая возможность сделать это снаружи, либо взламывал его. Завладев аккумулятором, мужчина скрывался, а в последующем пытался сбыть похищенное.

– При проведении комплекса оперативных мероприятий полицейские установили предположительного злоумышленника. В дальнейшем версия о причастности 29-летнего жителя Косой Горы получила подтверждение. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого и количества совершенных им.

По нашей информации, сотрудники полиции также проверяют мужчину на причастность к кражам, которые произошли 5 декабря в Туле на улицах Марата и Степанова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:52 +11
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