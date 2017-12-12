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В каких сферах занятости в России быстрее всего растут зарплаты

В каких сферах занятости в России быстрее всего растут зарплаты

Сотрудники РАНХиГС при Президенте РФ провели мониторинг доходов россиян, работающих в различных отраслях.

За последние шесть лет почти на четверть увеличились доходы работников сельскохозяйственных предприятий. Такую динамику специалисты обуславливают импортозамещением, развитием технологий и относительно низкой конкуренцией.

Однако, несмотря на столь весомый показатель, есть и парадоксальный нюанс – уровень зарплат фермеров всё ещё отстаёт от среднего по стране и составляет около 21 тысячи рублей. На 23,3% – до 28 тысяч, выросли доходы педагогов и работников образовательной сферы.

На третьем месте по уровню динамики – сфера ЖКХ и социальных услуг. Занятые в этих секторах экономики сотрудники сейчас зарабатывают около 32 тысяч рублей, что на 21,8% выше, чем в 2010 году.

Самыми высокооплачиваемыми эксперты РАНХиГС признали финансистов и специалисты по добыче полезных ископаемых – они зарабатывают по 78 и 69 тысяч рублей соответственно.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:12 0
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