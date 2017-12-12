Где в Туле 13 декабря отключат электричество

Из-за ремонта и профилактики с 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

Мясново: Ханинский пр-зд, 10

ул. Болдина, 114, 104, 112, 137, 108, 110, 106-а, 110-а, 118, 113-141 (нечётн.),

пер. Танковый, 15-22,

ул. Оружейная, 30-а, 28-а,

ул. Белкина, 18, 31, 33, 35,

пер. Гражданский, 6, 8, 10,

ул. 9 Мая, 20,

Демидовская пл., 13, 31, 13, 13-а, 15, 4-20 (чётн.),

ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),

ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),

ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),

пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),

ул. Л. Толстого, 91, 91-а, 93,

ул. Ф. Энгельса, 50-б, 52,

ул. Первомайская, 12,

п. Горелки: 3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17,

ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),

ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),

ул. Мелиховская, 15, 17,

ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),

ул. Декабристов, 1, 3, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),

ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121,

ул. Степанова, 144, 146, 150,

ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),

пер. Кладбищенский, 1-5-а,

п. Лихвинка: пр-д Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11,

п. 2-й Лихвинский, 27-40,

8-й Лихвинский пр-д, 4-11,

11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.),

10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.),

7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

9-й Лихвинский пр-д, 16-в, 16-г,

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,

ул. Пионерская, 10-17,

13-й пр-д, 1-в,

27-й пр-д, 1-26,

28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.).