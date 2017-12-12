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Где в Туле 13 декабря отключат электричество

Где в Туле 13 декабря отключат электричество

«Тулгорэлектросети» предупреждают о проведении плановых работ.

Из-за ремонта и профилактики с 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • Мясново: Ханинский пр-зд, 10
  • ул. Болдина, 114, 104, 112, 137, 108, 110, 106-а, 110-а, 118, 113-141 (нечётн.),
  • пер. Танковый, 15-22,
  • ул. Оружейная, 30-а, 28-а,
  • ул. Белкина, 18, 31, 33, 35,
  • пер. Гражданский, 6, 8, 10,
  • ул. 9 Мая, 20,
  • Демидовская пл., 13, 31, 13, 13-а, 15, 4-20 (чётн.),
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
  • ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
  • пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 91, 91-а, 93,
  • ул. Ф. Энгельса, 50-б, 52,
  • ул. Первомайская, 12,
  • п. Горелки: 3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17,
  • ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),
  • ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
  • ул. Мелиховская, 15, 17,
  • ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 1, 3, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
  • ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121,
  • ул. Степанова, 144, 146, 150,
  • ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),
  • пер. Кладбищенский, 1-5-а,
  • п. Лихвинка: пр-д Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11,
  • п. 2-й Лихвинский, 27-40,
  • 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
  • 11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.),
  • 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.),
  • 7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-в, 16-г,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Пионерская, 10-17,
  • 13-й пр-д, 1-в,
  • 27-й пр-д, 1-26,
  • 28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:54 +2
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