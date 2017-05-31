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За мошенничество с банковскими картами можно будет получить тюремный срок

За мошенничество с банковскими картами можно будет получить тюремный срок

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за хищение электронных денег или средств с чужого банковского счета.

Правительство РФ поддержало законопроект об усилении уголовной ответственности за мошенничество с банковскими картами. Сейчас мошенничество, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу платежной карты, карается штрафом. После внесения изменений мошенникам может грозить реальный срок.

Желающие поживиться за чужой счет используют разные инструменты, прибегая к современным техническим уловкам или методам социальной инженерии. К примеру, серьезная опасность для владельцев карт – это вирусы, которые распространяются через ссылки в соцсетях, письма, sms-сообщения. Руководитель тульского отделения Банка России Дмитрий Новиков советует тулякам обезопасить себя:

Будьте бдительны: загружайте только лицензированные программы и приложения с официальных сайтов, не открывайте письма и ссылки, поступившие с подозрительных адресов. Стоит установить антивирус на компьютер и мобильный телефон и периодически его обновлять.

Не следует передавать свою банковскую карту посторонним. К сожалению, сотрудник кафе или магазина может под предлогом проведения оплаты в другом помещении скопировать данные карты и расплатиться ею, к примеру, в интернет-магазине. Для совершения онлайн-платежей лучше использовать отдельную карту, например, виртуальную, на которой в момент оплаты будет ограниченная сумма: так риск «засветить» свой счет и потерять все деньги снизится.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:26 0
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