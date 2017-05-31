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Какие улицы Тулы будут обесточены 1 июня

Какие улицы Тулы будут обесточены 1 июня

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о проведении плановых работ.

С 9 до 17 часов электричество будет отключено по следующим адресам:

  • ул. Пузакова, 1, 1-а, 3,
  • ул. Демидовская, 179-а, 179,
  • ул. Октябрьская, 82, 80, 80-а,
  • п. Станционный, 1-48,
  • пер. Тростянский, 19-41,
  • ул. Герцена, 134,
  • ул. Демидовская, 170,
  • Мясново: ул. Моторная, 48-62 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13б (нечётн.), 2-20-а (чётн.),
  • ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
  • 2-й пр-д, 2-х,
  • ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
  • пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
  • ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:44 0
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