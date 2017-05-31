Какие улицы Тулы будут обесточены 1 июня

С 9 до 17 часов электричество будет отключено по следующим адресам:

ул. Пузакова, 1, 1-а, 3,

ул. Демидовская, 179-а, 179,

ул. Октябрьская, 82, 80, 80-а,

п. Станционный, 1-48,

пер. Тростянский, 19-41,

ул. Герцена, 134,

ул. Демидовская, 170,

Мясново: ул. Моторная, 48-62 (чётн.),

4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13б (нечётн.), 2-20-а (чётн.),

ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,

2-й пр-д, 2-х,

ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),

пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),

пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),

ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.).