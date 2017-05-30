При Госдуме могут создать Совет блогеров

По словам автора инициативы депутата Василия Власова, блогеры помогут народным избранникам лучше взаимодействовать с гражданами.

При комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы могут создать новый совещательный орган, в состав которого войдут блогеры. Об этом сообщает «Интерфакс».

С соответствующим предложением выступил самый молодой депутат, 21-летний Василий Власов, представляющий в Госдуме партию Владимира Жириновского.

Предполагается, что блогеры будут информировать своих подписчиков о работе Госдумы, а также участвовать в обсуждении законопроектов и консультировать комитеты нижней палаты парламента, исходя из сферы своей деятельности и специфики блога.