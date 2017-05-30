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Где в Туле отключат электричество 31 мая

Где в Туле отключат электричество 31 мая

Отключения электроэнергии запланированы с 9 до 16 часов.

По информации, предоставленной «Тульскими городскими электрическими сетями», ремонтные и профилактические работы пройдут по следующим адресам:

  • ул. Марата, 29, 102-116 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.),
  • ул. Кирова, 25-а, 25-б, 71-91 (нечётн.),
  • ул. Замочная, 92-112 (чётн.),
  • пр-т Ленина, 52, 52-а,
  • п. Косая Гора: ул. Пушкина, 4, 6, 8,
  • ул. Луговая, 1-13,
  • ул. М. Горького, 21,
  • п. Шахты Рвы, Призаводской рудник,
  • Хомяковское ш., 5/4, 12, 10, 8, 6,
  • п. Горелки: 11-й, 13-й-14-й-15-й-16-й,
  • ул. Макаренко, 29 к. 4,
  • л. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
  • ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
  • ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
  • 6-й пр-д, 70,
  • 8-й пр-д, 73,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Ак. Павлова, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 47,
  • п. Станционный, 1-48.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:46 0
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