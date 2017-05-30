Где в Туле отключат электричество 31 мая
Отключения электроэнергии запланированы с 9 до 16 часов.
По информации, предоставленной «Тульскими городскими электрическими сетями», ремонтные и профилактические работы пройдут по следующим адресам:
- ул. Марата, 29, 102-116 (чётн.),
- ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.),
- ул. Кирова, 25-а, 25-б, 71-91 (нечётн.),
- ул. Замочная, 92-112 (чётн.),
- пр-т Ленина, 52, 52-а,
- п. Косая Гора: ул. Пушкина, 4, 6, 8,
- ул. Луговая, 1-13,
- ул. М. Горького, 21,
- п. Шахты Рвы, Призаводской рудник,
- Хомяковское ш., 5/4, 12, 10, 8, 6,
- п. Горелки: 11-й, 13-й-14-й-15-й-16-й,
- ул. Макаренко, 29 к. 4,
- л. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
- ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
- ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
- 6-й пр-д, 70,
- 8-й пр-д, 73,
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Ак. Павлова, 55, 57,
- ул. Пархоменко, 47,
- п. Станционный, 1-48.
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