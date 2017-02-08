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Туляков просят помочь в поиске пропавшей жительницы Санкт-Петербурга
Фото из соцсети.

Туляков просят помочь в поиске пропавшей жительницы Санкт-Петербурга

Ирина Буданова пропала 13 января 2017 года.

В Туле разыскивают пропавшую жительницу Санкт-Петербурга. 32-летняя Ирина Буданова 13 января вышла из дома и до сих пор не вернулась. 

Приметы: рост 157 см, нормального телосложения, волосы темные до плеч, глаза голубые.

Была одета: без шапки, черный пуховик до колен, синее платье, черные колготки, темно-синие замшевые сапоги.

С собой: документы и коричневая сумка.

Есть информация, что Ирина может находиться в Туле.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:44 +2
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