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Туляков просят помочь в поиске пропавшей жительницы Санкт-Петербурга
Ирина Буданова пропала 13 января 2017 года.
В Туле разыскивают пропавшую жительницу Санкт-Петербурга. 32-летняя Ирина Буданова 13 января вышла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 157 см, нормального телосложения, волосы темные до плеч, глаза голубые.
Была одета: без шапки, черный пуховик до колен, синее платье, черные колготки, темно-синие замшевые сапоги.
С собой: документы и коричневая сумка.
Есть информация, что Ирина может находиться в Туле.
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