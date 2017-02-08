Туляков просят помочь в поиске пропавшей жительницы Санкт-Петербурга

Фото из соцсети.

В Туле разыскивают пропавшую жительницу Санкт-Петербурга. 32-летняя Ирина Буданова 13 января вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 157 см, нормального телосложения, волосы темные до плеч, глаза голубые.

Была одета: без шапки, черный пуховик до колен, синее платье, черные колготки, темно-синие замшевые сапоги.

С собой: документы и коричневая сумка.