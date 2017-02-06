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Тульским магазинам запретят продавать алкоголь со скидкой

Тульским магазинам запретят продавать алкоголь со скидкой

По мнению Роспотребнадзора, скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены.

На прошлой неделе СМИ сообщали: в Госдуме готовится законопроект, который запретит включать алкоголь в скидочные акции, пишут РИА Новости.

Такие поправки к законодательству предложил депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев.

Депутат уверен: скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков.

С парламентарием согласились и в Общественной палате. А глава Роспотребнадзора Анна Попова так прокомментировала это предложение:

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:58 −8
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