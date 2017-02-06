Тульским магазинам запретят продавать алкоголь со скидкой
По мнению Роспотребнадзора, скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены.
На прошлой неделе СМИ сообщали: в Госдуме готовится законопроект, который запретит включать алкоголь в скидочные акции, пишут РИА Новости.
Такие поправки к законодательству предложил депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев.
Депутат уверен: скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков.
С парламентарием согласились и в Общественной палате. А глава Роспотребнадзора Анна Попова так прокомментировала это предложение:
«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены».
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