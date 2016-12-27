Алексей Дюмин – 17-й в национальном рейтинге губернаторов по итогам года

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вошел в первую группу рейтинга и занял 17-е место.

Первая группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 1 Собянин Сергей Семёнович Город федерального значения Москва 2 Якушев Владимир Владимирович Тюменская область 3 Минниханов Рустам Нургалиевич Республика Татарстан 4 Дрозденко Александр Юрьевич Ленинградская область 5 Кобылкин Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий автономный округ 6 Полтавченко Георгий Сергеевич Город федерального значения Санкт-Петербург 7 Кадыров Рамзан Ахматович Чеченская Республика 8 Кондратьев Вениамин Иванович Краснодарский край 9 Гордеев Алексей Васильевич Воронежская область 10 Хамитов Рустэм Закиевич Республика Башкортостан 11 Савченко Евгений Степанович Белгородская область 12 Артамонов Анатолий Дмитриевич Калужская область 13 Илюхин Владимир Иванович Камчатский край 14 Шпорт Вячеслав Иванович Хабаровский край 15 Голубев Василий Юрьевич Ростовская область 16 Игнатьев Михаил Васильевич Чувашская Республика 17 Дюмин Алексей Геннадьевич с 02.02.2016. Сменил В.С.Груздева Тульская область 18 Владимиров Владимир Владимирович Ставропольский край 19 Кожемяко Олег Николаевич Сахалинская область 20 Кошин Игорь Викторович Ненецкий автономный округ 21 Комарова Наталья Владимировна Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 22 Орлова Светлана Юрьевна Владимирская область 23 Басаргин Виктор Фёдорович Пермский край 24 Волков Владимир Дмитриевич Республика Мордовия 25 Печеный Владимир Петрович Магаданская область

Алексей Дюмин, занявший свой пост только в нынешнем году, легко и уверенно победил на губернаторских выборах, набрав более 84% голосов. Федеральный центр как был, так и остается по отношению к нему подчеркнуто благожелательным. Несмотря на то, что он сменил вполне сильную самостоятельную фигуру, какой являлся Владимир Груздев, местные элиты не проявили никаких признаков недовольства.

Более того, по информации, сообщаемой экспертами, между прежним губернатором и нынешним отмечается полное взаимопонимание и конструктивное взаимодействие. Всё это породило впоследствии неподтвердившиеся слухи о намерениях Алексея Дюмина выдвинуть прежнего губернатора в сенаторы. Правда, местные элиты пока и не являются опорой губернатора.

Эксперты характеризовали Алексея Дюмина как прямого ставленника Владимира Путина, который имеет большие виды на его дальнейшее продвижение по служебной лестнице.

Фигура Алексея Дюмина сама по себе является вполне харизматичной и электорабельной: Герой России, бывший замминистра обороны, кандидатура которого, по имеющимся сведениям, рассматривалась в качестве возможного руководителя ГРУ.

Одобрение экспертов заслужило ежегодное Послание губернатора Тульской области к депутатам облдумы и жителям региона. В нем была поставлена амбициозная задача сделать регион одним из лидеров в масштабах всей России. Показательным является акцент на развитие оборонной промышленности.

Среди негатива, получившего федеральное звучание, эксперты называют конфликты в поселке Плеханово под Тулой между цыганами и газовщиками. Но и эта коллизия постепенно отошла в информационной повестке на второй план.

Хотя не все назначения силовиков на соответствующие посты оказывались в 2016 году удачными, про Алексея Дюмина этого сказать нельзя. Пока он воплощает в себе пример удачной инкорпорации силовика в цех региональных глав.