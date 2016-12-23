Дмитрий Медведев поручил приостановить продажу непищевого алкоголя

«Есть следующее предложение: приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции с содержанием спирта более чем 25% на срок до 30 дней в целом по стране для начала, исключив отсюда парфюмерную продукцию и стеклоомывающие жидкости, за которыми на это время необходимо в дальнейшем усилить дополнительный контроль», - сказала Попова на встрече с премьер-министром.

Глава правительства выразил надежду, что ведомство просчитало все последствия такого решения. Он напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочивание оборота спиртосодержащей жидкости в целом.

«Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну, и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников», - отметил Медведев.