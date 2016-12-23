Управляющая компания под Новый год спилила в Туле во дворе дома елку

По словам жителей, елка никому из жителей дома не мешала.

Утро у жителей дома №18 по улице Пушкина на Косой Горе в Туле начался со звука бензопилы. Неизвестные мужчины пилили елку под окнами дома.

Возмущенные жильцы выбежали на улицу для выяснения обстоятельств. Рабочие им заявили, что елка, выросшая выше пятого этажа, разрушает корнями фундамент и угрожает безопасности здания.

«Елки жалко, мы на них любовались, было уютно, а теперь их нет, пусто, голо. Мы не давали согласия на это», – рассказала редакции Myslo жительница дома.

В управляющей компании «Косогорское ЖКХ» на звонки не отвечают... Так что вопрос: на каком основании проводились работы и почему возникла необходимость спиливать дерево именно перед праздниками - пока остается открытым.

Деревья, если они растут ближе, чем в 5 метрах от стены дома, действительно должны быть спилены. Но подобные работы согласовываются с жителями.

Возможно, кому-то на Новый год понадобилась елка…