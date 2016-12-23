новости
новости
Регистрация
Управляющая компания под Новый год спилила в Туле во дворе дома елку

Управляющая компания под Новый год спилила в Туле во дворе дома елку

По словам жителей, елка никому из жителей дома не мешала.

Утро у жителей дома №18 по улице Пушкина на Косой Горе в Туле начался со звука бензопилы. Неизвестные мужчины пилили елку под окнами дома.

Возмущенные жильцы выбежали на улицу для выяснения обстоятельств. Рабочие им заявили, что елка, выросшая выше пятого этажа, разрушает корнями фундамент и угрожает безопасности здания.

«Елки жалко, мы на них любовались, было уютно, а теперь их нет, пусто, голо. Мы не давали согласия на это», –  рассказала редакции Myslo жительница дома.

В управляющей компании «Косогорское ЖКХ» на звонки не отвечают... Так что вопрос: на каком основании проводились работы и почему возникла необходимость спиливать дерево именно перед праздниками - пока  остается открытым.

 

Деревья, если они растут ближе, чем в 5 метрах от стены дома, действительно должны быть спилены.  Но подобные работы согласовываются с жителями.

Возможно, кому-то на Новый год понадобилась елка…

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 17:43 +8
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьКосая Гора
Прочее
елкауправляющая компания

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щёкинском районе грабитель избил прохожую из-за мобильника и кольца
В Щёкинском районе грабитель избил прохожую из-за мобильника и кольца
Дмитрий Медведев поручил приостановить продажу непищевого алкоголя
Дмитрий Медведев поручил приостановить продажу непищевого алкоголя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика