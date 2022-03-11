Тульский политолог Александр Ваховский: «Радикальных изменений на политической карте мира ожидать не стоит»

Кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и политологии Института гуманитарных и социальных наук дал прогноз по ситуации на Украине.

Myslo попросил ответить на важные вопросы по ситуации на Украине кандидата политических наук, доцента кафедры социологии и политологии Института гуманитарных и социальных наук Александра Ваховского.

— Поясните с политической точки зрения, какие политические цели должна решить спецоперация на Украине?

- Считаю, проведение спецоперации было неизбежно. На протяжении последних восьми лет риторика официальных украинских лиц и гражданских активистов носила откровенно агрессивный, реваншистский характер. А в течение последнего года появлялась информация об увеличении численности группировки украинских вооруженных сил по линии ЛНР и ДНР, о поставках вооружения в ВСУ западными странами, появлении иностранных военных инструкторов в воинских частях Украины. Вопрос — зачем? Очевидно, что планировалась какая-то масштабная провокация по возвращению ДНР и ЛНР, а также нападение на Крым.

Что касается целей операции, они официально озвучены. Цель минимум, на мой взгляд, — это демилитаризация Украины, то есть уничтожение вооружения и военной инфраструктуры, которые потенциально могли быть использованы при нападении на Донбасс и для провокаций на территории России.

А цель максимум — она также была озвучена официально — это денацификация, то есть снижение влияния националистических группировок на политическую жизнь Украины.

Задачу-минимум решают военные, а вторая более масштабная задача — это совместная компетенция военных и политиков.

— Почему, на Ваш взгляд, спецоперация начата именно сейчас, спустя 8 лет после Крымской весны?

- На мой взгляд, сложившийся статус-кво территорий устраивал фактически всех участников конфликта, за исключением США и Великобритании. Они выступали в роли провокатора и подталкивали Украину к решению вопроса силовым методом. И хронология событий подтверждает намерения Украины разрешить конфликт именно так. А Россия все 8 лет рассчитывала на здравомыслие украинских властей, их приверженность к решению проблемы дипломатическим путем и следованию Минским соглашениям. Мы надеялись на лучшее до последнего! Но этой надежде не суждено было сбыться.

— Что означает «денацификация» как цель данной операции? Ведь этот термин использовался для послевоенной Германии и подразумевал очищение общества, всех сфер социума — от экономики до культуры, от политики до спорта — от влияния национал-социализма. Это очень долгий процесс. Каким образом это будет выполнено на территории Украины?

- Проблемы с радикальными правыми есть в любой стране мира. Но не везде националисты влияют на принятие политических, экономических и социальных решений. К сожалению, на Украине это влияние сильное. Правые были представлены в украинском парламенте прошлого созыва, представители крайне правых сил есть в региональных и муниципальных органах власти. Да и необязательно быть во власти, чтобы оказывать на нее давление. Например, какое-то официальное лицо принимает решение, не соответствующее интересам крайне правых группировок. Тут же собирают демонстрации, жгут покрышки — и решение отменяют, власть идет на попятную. Так было с Минскими соглашениями.

Как конкретно будет проходить денацификация на Украине, по какому сценарию, пока говорить рано. Думаю, план у руководства страны есть по этому вопросу. Но совершенно ясно, что люди, совершившие военные преступления на территории Донбасса, должны быть осуждены.

— Ваш прогноз — когда закончится эта спецоперация, какова будет политическая карта мира?

- Думаю, радикальных изменений на политической карте мира в среднесрочной перспективе ожидать не стоит. Для этого нужен полный консенсус государств-членов ООН.

— Ваш профессиональный совет — как ориентироваться в море информации о том, что происходит?

- Моя личная рекомендация — ориентироваться на официальные источники. При просмотре новостей ориентируйтесь на хронологию событий и сообщений о них. Абстрагируйтесь от эмоций. И никогда не забывайте, что у каждой стороны конфликта есть свои интересы.