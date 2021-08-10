«Тульское долголетие» научит основам самопомощи

Организатором семинара выступило Тульское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский красный крест», а в его работе приняла участие общественный куратор проекта Надежда Школкина.

К сожалению, любой из нас не застрахован от всевозможных травм и несчастных случаев. Хорошо, когда человек способен в такую минуту не растеряться, оказать первую помощь себе или пострадавшему человеку. Но очень часто мы скорее не можем взять себя в руки, понять, что делать и с кем советоваться. А интернет далеко не главный советчик в подобных ситуациях.

Вот о всевозможных критических ситуациях и рассказывала инструктор Тульского областного отделения «Российского Красного Креста» Оксана Соколова. Первый пример – как себя вести, если увидели лежащего человека, который, по-видимому, пребывает без сознания. Это, оказывается, тоже не самая большая, может, наука, но необходимое знание: как понять, что человек находится без сознания, как начать оказывать помощь, пока не прибыли медики.

Например, если начнете делать искусственное дыхание так, как показывают в кино, – это одно, но правильно-то, оказывается, совсем по-другому. Ладони при этом не кладутся друг на друга, а держатся в легкой сцепке друг с другом. Чтобы не скользили, точно не нанесли дополнительных травм потерпевшему.

И таких мелочей, о которых надо знать, много. Ожоги, солнечный удар, инсульт, вывихи, пища, застрявшая в горле – все эти неприятности могут подстеречь и молодых, а уж пожилых тем более.

– Мы учим людей, как оказать первую самопощь. Не самолечению, а самопомощи. Как быть осторожным, как можно оберегать самим себя, – рассказывает председатель регионального отделения Российского Красного Креста Галина Голованова. – Сами понимаете, для пожилых людей последствия любых травм могут быть очень сложными. К тому же многие из них одиноки, или живут вдвоем, а значит никто, кроме них самих сразу на выручку не придет.

Галина Ивановна рассказывает, что семинары пользуются большой популярностью, ведь из шестнадцати отведенных часов только три – теория. Все остальное практические занятия, живое общение. Кто-то потом с энтузиазмом рассказывает, как, пройдя обучение, смог оказать первую помощь незнакомому человеку. Некоторые, по ее словам, даже пытаются делать сердечно-легочную реанимацию, и у них получается.

– Мы также даем людям календарики, памятки, где все действия на случай травм прописаны. И думаем над тем, как популяризировать программу, с тем, чтобы эти знания были как можно более доступны нашим людям пожилого возраста, – рассказывает Галина Голованова. – Я была бы счастлива, если подобными знаниями обладала хотя бы половина наших пожилых людей.

Конечная же цель всего проекта – чтобы наши граждане прожили как можно дольше. Начинали мы эту работу по президентскому гранту, сейчас работаем в рамках местной программы «Счастливое долголетие». Задачу сформировать комплекс мер по увеличению продолжительности здоровой жизни и снижению смертности среди пожилых людей поставил в своем Послании еще на 2020 год губернатор Алексей Дюмин. Он отметил тогда, что в общей структуре населения у нас почти треть – люди старшего трудоспособного возраста. По этому показателю туляки вторые в стране. И старшему поколению должна быть особая забота.

По словам губернатора, в регионе многое делается для людей старшего возраста, но вели эту работу разные ведомства. А нужно, чтобы она координировалась из одного центра. Именно поэтому он поручил правительству разработать программу «Тульское долголетие», которая объединила бы в себе и медицину, и социальную поддержку, и спорт, и культуру, и волонтерство.

План работы по программе «Тульское долголетие» утвержден сейчас для реализации до 2024 года. В центре его внимания – старшее поколение независимо от места жительства, общественной активности, потребности в помощи. Глава региона призван помочь старшему поколению вести активный образ жизни и использовать все возможности для самореализации: укреплять здоровье, получать новые знания и навыки, участвовать в культурных и иных досуговых мероприятиях.

Алексей Дюмин неоднократно подчеркивал, что для тульского региона создание условий для активного долголетия – ключевое направление. И никакого формального подхода к этой проблеме быть не должно: «Наша цель – не рейтинги, а реальная помощь».

Общественным куратором программы «Тульское долголетие» в этом году стала уполномоченный губернатора Надежда Школкина.