Как воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель»
Избиратели, которые на выборах хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном избирательном участке, могут подать заявления.
Воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» можно как на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, так и на выборах губернатора Тульской области.
Единственное условие — необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Со 2 августа по 13 сентября 2021 года прикрепиться к участку для голосования можно:
- через портал «Госуслуги»;
- в территориальной избирательной комиссии (ТИК);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
С 8 по 13 сентября 2021 года — в участковой избирательной комиссии (УИК).
Статистика использования механизма «Мобильный избиратель в Тульской области: на выборах