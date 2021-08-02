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Как воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель»

Как воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель»

Избиратели, которые на выборах хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном избирательном участке, могут подать заявления.

Воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» можно как на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, так и на выборах губернатора Тульской области.

Единственное условие — необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Со 2 августа по 13 сентября 2021 года прикрепиться к участку для голосования можно:

  • через портал «Госуслуги»;
  • в территориальной избирательной комиссии (ТИК);
  • через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

С 8 по 13 сентября 2021 года — в участковой избирательной комиссии (УИК).

Статистика использования механизма «Мобильный избиратель в Тульской области: на выборах Президента РФ в 2018 г. — 73 669, на общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ свыше 39 тыс.

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