Как воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель»

Избиратели, которые на выборах хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном избирательном участке, могут подать заявления.

Воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» можно как на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, так и на выборах губернатора Тульской области.

Единственное условие — необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Со 2 августа по 13 сентября 2021 года прикрепиться к участку для голосования можно:

через портал «Госуслуги»;

в территориальной избирательной комиссии (ТИК);

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

С 8 по 13 сентября 2021 года — в участковой избирательной комиссии (УИК).