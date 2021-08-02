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Туляк стал победителем конкурса «Моя страна – моя Россия»

Туляк стал победителем конкурса «Моя страна – моя Россия»

В номинации «Моя педагогическая инициатива».

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России. Участниками конкурса в XVIII сезоне стали 91 147 человек из всех регионов России и ряда зарубежных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие.
 
Финалисты конкурса представили свои проекты в самой масштабной номинации «Моя педагогическая инициатива». По итогам защит, которые проходили в течение двух дней в онлайн-формате, были определены 15 победителей. В их число вошёл представитель Тульской области Владимир Морозов.
 
 
Владимир Морозов, директор Регионального центра содействия трудоустройству, доцент Тульского государственного университета, представил в финале конкурса инициативу проведения профориентационного диктанта перспективных карьерных компетенций.
 
Диктант представляет собой проект, участники которого в течение 1 часа проходят тестирование по вопросам построения карьеры, саморазвития, профессиональной ориентации, трудоустройства и адаптации к рынку труда, оценивают свой потенциал, конкурируют в особенной для себя обстановке и тематике. Благодаря гибридному формату мероприятия – оно будет проводиться как очно, так и онлайн, участниками смогут стать молодые люди из любого региона России.
 
- Проект уникален тем, что среди порядка 10 диктантов и проверочных работ нет ни одного, посвящённого карьере, создающего созидательный порыв к профессиональному развитию вне зависимости от выбранного направления: технического, гуманитарного, экономического или медицинского. Уверены, что с поддержкой платформы «Россия – страна возможностей» нам удастся привлечь участников со всех уголков России!– поделился Владимир Морозов.
 
 
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