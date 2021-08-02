Дело, объединяющее поколения. Туляков просят присоединиться к акции по сбору макулатуры

В частности, сделать хорошее и полезное для любой квартиры дело – сдать макулатуру. Для этого они открыли первый пункт приема старой бумаги – у здания областной научной библиотеки на Тургеневской, 48. А в скором времени обещают еще два – в Пролетарском районе и в Ясной Поляне.

Для многих поколений туляков, успевших пожить в Советском Союзе, сбор макулатуры – это что-то из милого, незабываемого детства, когда к школе подкатывал грузовик, и пионеры с комсомольцами, соревнуясь классами, грузили в нее собранные ими подшивки старых газет и журналов.

Потом, правда, нешуточную конкуренцию школьным акциям составили библиофилы. В начале восьмидесятых за макулатуру стали давать талоны на приобретение дефицитных книжек – Дюма и Сименона, и люди с утра занимали очереди у пунктов приема, чтобы успеть сдать свои старые газеты первыми. Между прочим, в этом году состоялся маленький юбилей первой подобной экологической акции в Туле. Пункты по приему вторсырья под названием «Стимул» были открыты в Туле в 1981 году. А книги в обмен на макулатуру начали давать только через год, в 1982-м. Тогда же в области стали появляться и производства по переработке отходов. Например, в Узловой открыли целый завод по переработке нетканых материалов.

Так что сегодняшняя акция волонтеров – это в каком-то смысле продолжение той деятельности, которая велась старшими поколениями.

Современные волонтеры вообще огромное значение придают именно экологической деятельности. Они очищают берега рек, лесные поляны, заброшенные территории. Совсем недавно провели большую работу по очистке истоков реки Дон, загрязнили которые не инопланетяне, а мы с вами, жители планеты Земля. Поэтому чем чаще нам будут напоминать о том, что мы в ответе за состояние окружающей среды, которое передадим своим детям и внукам, тем лучше. Впрочем, жители Тульской области всегда охотно включаются в экологическую деятельность. Многие предлагают свои идеи по улучшению экологической ситуации, готовы выходить на субботники по очистке территории.

Для активистов «Молодой Гвардии Единой России», входящих в состав единого волонтерского штаба, проекты экологической направленности всегда были одними из самых важных. Например, совсем недавно волонтеры обсуждали новые возможности и перспективы экологической деятельности с депутатом Государственной Думы, членом фракции «Единая Россия» Николаем Петруниным.

Итогом этой встречи стал проект «Стены смыслов», в рамках которого на торцах жилых домов наносятся тематические граффити экологической тематики. Сейчас проходит творческий конкурс рисунков для детей с особенностями развития на экологическую тему, и работы победителей будут перенесены с бумаги на стены домов тульских городов.

– Мы активно продолжаем работу по экологическим направлениям. В частности, сейчас реализуем проект «Экопатруль», в рамках которого берем пробы воды самых популярных родников области. Затем совместно с Роспотребнадзором определим качество воды и установим информационные таблички у этих родников, – рассказал активист волонтерского штаба «Молодой Гвардии Единой России» Павел Астафьев.

– При том, что мы являемся в первую очередь хранителем и популяризатором того большого книжного фонда, что у нас есть, я всегда считала, что книга не может быть устаревшей. Она просто пока еще не нашла своего читателя, – говорит заведующая Тульской областной научной библиотекой Татьяна Тихоненкова. – Однако случается и так, что журнал, газеты, печатное издание теряют свою актуальность. А книги просто ветшают или устаревают. С помощью этой акции мы можем подарить новую жизнь старой печатной продукции, отправив ее на переработку. Это также касается старой документации, всего того, что годами пылилось у нас в квартирах на антресолях, в гаражах или учреждениях. А значит, и сами для себя получим ощущение сопричастности помощи планете.

Что же касается акции со сбором макулатуры, то один пункт еженедельно может принять до 350 килограмм макулатуры. За месяц – более тонны. Вся собранная силами волонтеров старая бумага будет отправлена на переработку. Из нее сделают экологическую раскраску для малышей, где в доступной форме будет рассказано о необходимости беречь окружающую среду.

– Ежегодно в конце августа мы проводим акцию «Собери ребенка в школу», помогаем многодетным семьям, – говорит Павел Астафьев. – В этом году маленьким членам семей мы передадим и экологическую книжку, с помощью которой ребенок будет учиться правильно вести себя с экологией.