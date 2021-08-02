Дюмин предложил перерабатывать борщевик в одноразовую посуду

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На оперативном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсудили реализацию программы «Комплексное развития сельских территорий» в регионе. По словам Алексея Степина, министра сельского хозяйства Тульской области, в 2021 году по этой программе газифицируют пять объектов в сельских населенных пунктах — общая протяженность сетей более 40 км. Газ придет в 300 домов тружеников села. На 1 августа пущен газ в дома деревни Лукино Щекинского района, завершено строительство объектов газификации в деревнях Мшищи и Щегловка Богородицкого района — жители уже монтируют газовые приборы в своих домах. Пуск газа планируется в августе. 3 объекта находятся в стадии строительства — срок завершения работ 1 октября 2021 года.

Важной составляющей комфортной жизни на селе является наличие развитий транспортной инфраструктуры. В 2021 году ведется реконструкция двух дорог общей протяженностью более 12 км — дорога Лопатково-Ефремов-Большое Минино (срок выполнения работ до 1 декабря) и Бахметьево-Кащеевка в Богородицком районе (срок выполнения работ до 1 ноября).

В 2021 год планируется благоустроить 21 сельскую территорию — в Белевском, Ефремовском, Воловском, Дубенском, Узловском, Каменском и Чернском районах.

Будут созданы спортивные и детские площадки, обустроены зоны отдыха, установлено уличное освещение, отремонтированы придомовые территории.

На сегодняшний день завершены работы на 6 объектах, в том числе завершены ремонт автодороги в поселке Грицовский (Веневский район), установка уличного освещения в дер. Протасово (Дубенский район), смонтированы спортплощадка в селах Воскресенское, детские площадки в селе Васильевка (Узловский район) и Баскаково (Воловский район). В общем на благоустройство сельских территорий в бюджете региона выделено 28,3 млн руб.

Один из крупных объектов программы — дом культуры в селе Дедилово (Киреевский район). Строительство ДК рассчитано на 2 года и обойдется бюджету в 130,5 млн руб. На 1 августа на 100% выполнен фундамент здания, строители приступили к возведению кирпичных стен здания.

- Уже сейчас надо думать о том, кто будет работать в этом ДК, — обратился губернатор к министру культуры Татьяне Рыбкиной. — Это реально будет самый крупный сельский ДК в регионе — более 2 тыс кв метров его общая площадь, примерно 4 или 5 типовых сельских клубов, которые мы строим. Нужно подбирать персонал — кто будет учить детей и взрослых пению, лепке, рисованию, танцам. Нужно подобрать и технический обслуживающий персонал. Объект должен работать в полном объеме!

Министр сельского хозяйства отметил высокую востребованность сельской ипотеки — кредит под 3% годовых для покупки стройматериалов и строительства жилья в сельской местности. Если в 2020 году за весь год было выдано 60 ипотечных кредитов на 60 млн руб., то за 7 месяцев 2021 года выдано более 430 кредитов на сумму 600 млн руб.

- Я поручал проанализировать меры борьбы с борщевиком [Myslo писал об этом здесь]. Это, к сожалению, беда всех субъектов. Уже более 10 лет мы выжигаем химикатами заросли борщевика, но бесследно для экологии это не проходит, — уточнил губернатор. — Какие есть альтернативы?

По словам Алексея Степина, альтернативный химическому способу борьбы с борщевиком — выкапывание и срезание. По опыту Московской области планируется создать карту земельных участков, пораженных борщевиком.

- Выкапывание не дает результата. И это не альтернатива, — заявил губернатор. —