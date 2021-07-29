О новых общественных пространствах и ликвидации старых деревьев

Активное участие в этой работе принимает уполномоченный губернатора по работе с муниципалитетами Надежда Школкина. Один из рейдов прошел во дворах Заречья — Малых Гончарах, на улицах Токарева, в Промышленном и Гарнизонном проездах.

В своем общении с жильцами Надежда Школкина говорила о том, что администрация области сейчас ставит задачу не точечного, а комплексного благоустройства дворов. Об этом же просили и сами жители во время общения на обсуждении Программы развития Тульской области.

– Туляки были первыми, кто обозначил проблему благоустройства общественных пространств, скверов, парков, потому что мы хотим больше общаться и жить не хуже, чем в столице. Это абсолютно справедливо, —сказала Надежда Васильевна. — Алексей Геннадьевич Дюмин не просто поддержал эту идею, он сказал, что надо в области в ближайшее время сделать не менее пятидесяти общественных зон.

В бюджете будущего года будет отдельная строка по благоустройству придомовых территорий. Надежда Школкина вспомнила по этому поводу слова губернатора: «Важно знать, что на самом деле портит или, наоборот, поднимает настроение жителям, когда они выходят из подъезда своего дома». Финансирование программы «Народный бюджет» в будущем году будет увеличено в два раза, а планка софинансирования для жителей, по предложению губернатора, наоборот, уменьшена.

Одна из главных проблем жителей Заречья — качество питьевой воды и всё, что связано с очистными сооружениями. Сегодня зареченцы справедливо ставят вопрос не только о реконструкции станции очистных сооружений, но и о том, чтобы вынести ее дальше за линию города. Решение это требует значительного финансирования и, скорее всего, потребует поддержки федерального правительства и разработки отдельного проекта.

Также, по словам Надежды Школкиной, именно туляки и новомосковцы первыми заявили о желании озеленения своих городов. Вместе с тем большой проблемой остается ликвидация старых и сухих деревьев. Об этом, в частности, говорили жители улицы Токарева: сделали капитальный ремонт домов, но нет никакой гарантии, что стоящие рядом возрастные тополя в один не прекрасный момент на них просто не повалятся.

Опять же проблема не так проста — только по Заречью на очереди стоят около тысячи старых деревьев, которые надо спилить. Дело это не такое быстрое. На ликвидацию одного дерева уходят сутки, иногда больше. Не хватает автовышек для проведения работ. Надежда Школкина считает, что решать эту проблему надо комплексно в масштабах всего города. В первую очередь ставить вопрос о приобретении для городских нужд спецтехники.

Жители Малых Гончаров напомнили о необходимости установить ограду на Спасском кладбище, ныне недействующем, чтобы оградить его от посторонних лиц.

А в Гарнизонном проезде горячую дискуссию вызвала тема бродячих собак. Надежда Школкина рассказала, что губернатор в курсе этой проблемы, и областные власти держат ее на контроле. Тем более что о бродячих собаках говорят не только в Туле, но и в районах области. Дополнительные деньги на борьбу с бездомными животными в бюджет следующего года заложены. Хотя история с бродячими собаками не такая простая. Всем известно, что у нее примерно поровну и недовольных, и защитников. Надо ее решать так, чтобы не задевались чувства и эмоции ни одних, ни других. В любом случае наши дворы и особенно гуляющие в них дети должны быть защищены от возможных нападений бродячих животных.

В целом же результаты посещения зареченских объектов позитивные. Придомовые территории ремонтируются — и это результат работы сплоченного коллектива самих жильцов, которые уже знают, как надо добиваться вхождения в различные программы по благоустройству. Например, во дворе дома № 8 в Малых Гончарах в ближайшее время по программе «Народный бюджет» появится современная детская площадка — дело только за строителями. Неподалеку, рядом с детским садом, будут благоустроены новые парковки.

Инициативные группы активно собирают подписи, взаимодействуют со своим городским депутатом, районной администрацией. Показатель этого тот факт, что и присутствовавший на встречах депутат Тульской городской Думы Сергей Кожевников, и начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу г. Тулы Максим Щербаков со многими жителями здороваются, как со старыми знакомыми, знают друг друга по имени, поэтому и атмосфера на таких встречах позитивная. Все понимают, что проблемы, которые волнуют жителей округа, есть, от них никуда не деться, но они обязательно будут решаться.