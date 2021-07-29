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«Накажи автохама»: в Дубне водитель вынудил других нарушить ПДД

«Накажи автохама»: в Дубне водитель вынудил других нарушить ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читательница поделилась с нами видео, которое она сняла 24 июля этого года примерно в 12.30. Место событий — поселок Дубна, ул. Свободы.
 
«Возле дома № 36 на моей полосе стоял автомобиль. Судя по его положению, ранее он двигался по встречному направлению. На этом участке дороги сплошная линия разметки. Кроме того, там подъем. Водитель автомобиля находился рядом, ждал пассажира. На мою просьбу освободить полосу он ответил отказом. Далее он дождался пассажира и начал двигаться задним ходом до перекрестка, повернул направо, двигаясь всё так же задним ходом, и, судя по всему, снова заехал на полосу встречного движения», — сообщила автор видео.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:05 0
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