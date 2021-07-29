«Накажи автохама»: в Дубне водитель вынудил других нарушить ПДД

Читательница поделилась с нами видео, которое она сняла 24 июля этого года примерно в 12.30. Место событий — поселок Дубна, ул. Свободы.

«Возле дома № 36 на моей полосе стоял автомобиль. Судя по его положению, ранее он двигался по встречному направлению. На этом участке дороги сплошная линия разметки. Кроме того, там подъем. Водитель автомобиля находился рядом, ждал пассажира. На мою просьбу освободить полосу он ответил отказом. Далее он дождался пассажира и начал двигаться задним ходом до перекрестка, повернул направо, двигаясь всё так же задним ходом, и, судя по всему, снова заехал на полосу встречного движения», — сообщила автор видео.