Уникальная находка: под Суворовом найден партизанский тайник

По информации suvorov.tularegion.ru.

1160 патронов от винтовки Lee Enfield в ящиках обнаружили в схроне возле землянок партизанского отряда «Передовой» – у деревни Павловка.

Группа сотрудников Девягоро-Лихвинского историко-ландшафтного музея-заповедника и местные краевед и волонтеры при благоустройстве территории землянок случайно нашли ценный исторический артефакт.

Территория известного туристического маршрута ранее неоднократно исследовалась, но схрон почему-то никто ранее не замечал. Винтовочные патроны, обернутые промасленной бумагой, в пачках по 37 штук лежали в двух металлических ящиках на небольшой глубине.

На днях при участии руководителя Лихвинского музея Андрея Кудрявцева, местного краеведа Александра Юлина, которому принадлежит открытие, и сотрудников полиции схрон подняли, патроны пересчитали и передали для обезвреживания.

В итоге было обнаружено 1160 патронов от винтовки Lee Enfield.

В ящиках также были бланки на эстонском и английском. Скорее всего, это боеприпасы со складов Эстонии. До присоединения к СССР винтовка Lee Enfield стояла у них на вооружении, а после присоединения прибалтийских республик к СССР в 1939−1940 годах их арсеналы достались нам. В 1941-м эти винтовки стали поступать в действующие части Красной Армии и ополчение. И каким-то образом два ящика перекочевали к лихвинским партизанам.

Краеведы назвали эту находку настоящей сенсацией.

отряд «передовой»

У деревни Павловка Суворовского района базировался партизанский отряд «Передовой», в котором воевал Герой Советского Союза Александр Чекалин. Отряд выполнял ряд задач. Самой важной был вывод из окружения солдат и офицеров Красной Армии. Так, в период с 17 по 20 октября 1941 года на партизанскую базу вышло более 400 красноармейцев, а позже по соседству расположился целый полк. В тылу врага партизаны занимались контрпропагандой и информированием населения о положении на фронтах.