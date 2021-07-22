Прикоснуться к живой истории: в Тульской области открылась очередная «Вахта памяти»

Юнармейцы и поисковики из разных отрядов региона будут вести работы по обнаружению непогребенных останков защитников Родины, погибших с 1941 по 1943 годы.

Когда-то в здешних местах развернулись страшные бои. Ведь плацдарм стратегический. На той стороне реки – немцы, а недалеко город Болхов – прямая дорога на Орел. Считается, что именно на этой территории 19 мая 1943 года началась Курская битва.

По приблизительной информации в этих местах погибли около пятнадцати тысяч солдат. Многие из них до сих пор лежат в земле. Их останки поисковые экспедиции обнаруживают каждый год. В этом сезоне такие находки уже тоже были. Именно поэтому по здешней земле ходить надо с осторожностью – это священное место. В память о всех погибших здесь установлен мемориал. Одно перечисление воинских частей на нем показывает, сколько же людей героически погибли в этих краях.

Руководитель учебно-поискового лагеря «Искатель» Дмитрий Куренков рассказал, что программа состоит из двух тематических блоков. Первый называется «К поиску готов». В ней участников лагеря, а это молодые люди от 14 до 35 лет, обучаются различным туристическим навыкам, которые могут быть полезны во время поисковых экспедиций: оказывать первую помощь, соблюдать различные нормы безопасности, пользоваться альпинистским снаряжением. Такие умения могут пригодиться во время переправы в сложных условиях или при подъеме техники.

Приветствие участникам и организаторам поисковой экспедиции «Учебно-поисковый лагерь «Искатель» прислал председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев, который традиционно с большим вниманием относится к проведению подобных патриотических акций. Оказывается содействие в сборах перед экспедициями, в организации полевых лагерей.

«Огромное спасибо вам за ваш труд, за то, что возвращаете павших их семьям, пополняете книгу нашей общей исторической памяти новыми, важными страницами, – подчеркнул в своем приветствии Николай Воробьев. – Эти подлинные свидетельства истории имеют колоссальное значение для патриотического воспитания, формирования гражданского самосознания юных жителей Тульской области. А возможность участвовать в экспедиции в рамках учебного лагеря дает школьникам и молодежи шанс не только пройти трудовую практику и получить уникальный опыт поисковых работ, но и, буквально, прикоснуться к живой истории своей малой Родины, а также приобрести друзей и единомышленников, закалить характер».

В лагере нет ни корпусов, ни теплых столовых. Ребята живут в палатках, сами, но под присмотром взрослых, организовывают себе кострище, учатся готовить пищу и обеспечивать быт. Рацион – солдатский: каши, горячие блюда, салаты, фрукты. На свежем воздухе это особенно вкусно. Такие навыки, собственно, тоже относятся к категории «К поиску готов». В жизни надо все уметь.

Второй блок, под названием «Школа поисковика», состоит из дисциплин и наук, приближенных к поисковым. В его рамках изучаются азы поискового дела, учат пользоваться специальным оборудованием, различным теоретическим навыкам.

– С каждым днем, погружаясь в эту среду, ребята меняются внутренне, – рассуждает Дмитрий Куренков. – Ведь в этой земле наверняка есть останки воинов, просто их еще не нашли. Поэтому и вести себя здесь надо подобающим образом. Ребята занимаются делом. Они приехали, условно говоря, на фронт, сделать ту работу, которую когда-то не смогли по тем или иным причинам завершить взрослые – предать земле с воинскими почестями тела погибших солдат.

Лагерь проводится при поддержке Фонда президентских грантов, общественной организации «Поисковое объединение «Наша Победа» и Центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области. Президентский грант дал возможность выполнить все современные строгие нормы безопасности, которые требует сегодняшний день.

Конечно, в лагере соблюдаются и антиковидные меры, осуществляется постоянный контроль за самочувствием ребят. Все они приехали в лагерь со сделанными прививками и справками. Это стало одним из ограничений для приема. Дмитрий Куренков по этому поводу рассуждает по-военному четко:

– Я все время говорю: борьба с этой болезнью – это тоже фронт, тоже война. И если бы в 1941 году каждый рассуждал идти на фронт или, может, уехать за Урал, наверное, не было бы той победы. Поэтому и по поводу прививок призываю не рассуждать. Победу можно одержать только когда четко исполняешь указания командиров. Есть главнокомандующий, у него есть специалисты, на мнение которых он ориентируется. Надо верить в свое государство, иначе оно не победит. Если говорят, что прививка улучшит ситуацию, надо идти и делать.

За две недели пройдет 14 мастер-классов по разным дисциплинам. Будет, в том числе, и военно-историческая реконструкция. Центр допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания Тульской области предоставит участникам экспедиции охолощенное вооружение.

Ожидается, что лагерь посетит поисковик-реконструктор Сергей Мачинский из Санкт-Петербурга. Он привезет для ребят военную форму, аутентичную форме бойцов Красной Армии образца 1941 года. Все желающие могут ее примерить. Но с непременным условием – снять все кольца и прочие украшения, которые так любят современные подростки. Если уж погружаться в эпоху, то по-настоящему.